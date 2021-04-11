Под Санкт-Петербургом состоялось экстремальное соревнование Red Bull Jump & Freeze

10 апреля на всесезонном курорте «Игора» в Санкт-Петербурге состоялось экстремальное зимнее соревнование с элементами вольного плавания Red Bull Jump & Freeze.

По правилам конкурса, участник должен съехать на сноуборде или лыжах со снежного склона, который заканчивается бассейном с водой. Помимо сложности трюка жюри оценивает оригинальность костюма и общее впечатление.

В турнире приняли участие 140 команд. Самое большое впечатление на судей произвели Андрей Костров и Вячеслав Кубичек, технично приводнившие в ледяной бассейн летательный аппарат Чипа и Дейла из популярного мультфильма. Они стали победителями в главной номинации «Общее впечатление» — за техническое исполнение трюка, оригинальный костюм и артистичность.

В номинации «Катай по другим правилам» приз забрал Сергей Якименко, спустившийся с горы на снегокате в образе Остина Пауэрса. Награду за лучший трюк получил Александр Новосёлов, выступавший в образе «отчаянной домохозяйки». Он исполнил сальто назад с вращением на 360.

Самые яркие костюмы, по мнению жюри, оказались у «Космических райдеров» Александра Набатова и Владимира Волкова, а специальный приз за лучший костюм в образе животного достался команде «Развод мостов» с их чёрной Годзиллой.