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Российские кёрлингисты сыграют с Шотландией в полуфинале чемпионата мира

Российские кёрлингисты сыграют с Шотландией в полуфинале чемпионата мира
Другие / Прочие виды спорта 0
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Мужская сборная России по кёрлингу встретится с командой Шотландии в полуфинальном матче чемпионата мира, который проходит в Калгари (Канада).

Всемирная федерация кёрлинга (WCF) в субботу, 10 апреля, отложила начало матчей плей-офф из-за выявленных случаев заражения коронавирусом. В воскресенье турнир возобновился.

Сборная Шотландии, занявшая по итогам предварительного раунда пятое место, в четвертьфинале обыграла канадцев (5:3), а швейцарцы оказались сильнее американцев (7:6).

Сборные Швеции и России напрямую вышли в полуфинал турнира. Шведы за место в финале поспорят со швейцарцами, сборная России — с командой Шотландии. На предварительном этапе россияне разгромили шотландцев со счётом 9:2.

Полуфинальные матчи начнутся в 1:00 мск понедельника, 12 апреля.

Сборная Швеции – действующий чемпион мира, лучший результат сборной России — девятое место на предыдущем первенстве планеты.

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