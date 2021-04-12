Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Российские кёрлингисты сыграют с Шотландией в полуфинале чемпионата мира

Мужская сборная России по кёрлингу встретится с командой Шотландии в полуфинальном матче чемпионата мира, который проходит в Калгари (Канада).

Всемирная федерация кёрлинга (WCF) в субботу, 10 апреля, отложила начало матчей плей-офф из-за выявленных случаев заражения коронавирусом. В воскресенье турнир возобновился.

Сборная Шотландии, занявшая по итогам предварительного раунда пятое место, в четвертьфинале обыграла канадцев (5:3), а швейцарцы оказались сильнее американцев (7:6).

Сборные Швеции и России напрямую вышли в полуфинал турнира. Шведы за место в финале поспорят со швейцарцами, сборная России — с командой Шотландии. На предварительном этапе россияне разгромили шотландцев со счётом 9:2.

Полуфинальные матчи начнутся в 1:00 мск понедельника, 12 апреля.



Сборная Швеции – действующий чемпион мира, лучший результат сборной России — девятое место на предыдущем первенстве планеты.