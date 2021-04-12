«Решили искоренить всю команду». Чемпионка ОИ Лашманова — о скандальном тренере Чёгине

Олимпийская чемпионка 2012 года в спортивной ходьбе на 20 км Елена Лашманова прокомментировала санкции в отношении воспитанников скандального известного тренера Виктора Чёгина, который за неоднократные допинговые нарушения воспитанников был пожизненно дисквалифицирован Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). 26 воспитанников Чёгина подверглись тем или иным санкциям за употребление допинга.

«Решили искоренить всю команду, причём бездоказательно. Одного-двух показалось мало, спортивный мир мог и не заметить. А когда всех — громкий скандал.

Недавно вышла статья Эдуарда Безуглова, врача футбольной сборной. Он исследовал изменения в паспортах крови. Оказалось, что невозможно дисквалифицировать за то, за что были вынесены наказания ходокам, потому что динамика изменений сугубо индивидуальна. Но из-за отсутствия у нас стопроцентных доказательств не можем опровергнуть это в судах», — цитирует Лашманову «Матч ТВ».