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ЦСКА узнал соперника по полуфиналу гандбольной Лиги чемпионов

ЦСКА узнал соперника по полуфиналу гандбольной Лиги чемпионов
Другие / Гандбол 0

Женский гандбольный клуб ЦСКА сыграет с норвежским «Вайперсом» в полуфинальном матче «Финала четырёх» Лиги чемпионов.

В другом полуфинале встретятся венгерский «Дьёр» и французский «Брест». «Финал четырёх» пройдёт в Будапеште 29-30 мая.

ЦСКА вышел в «Финал четырёх» в год своего дебюта в главном еврокубке. 11 апреля армейские девушки в ответном четвертьфинальном матче обыграли румынский «Бухарест» со счётом 24:19. Несмотря на поражение в первом матче с результатом 27:32, ЦСКА, сравняв счёт двухраундового противостояния, вышел в «Финал четырёх» из-за большего количества заброшенных в гостях мячей.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Дьёр», выигрывавший три последних турнира, а всего становившийся обладателем трофея пять раз.

Гандболистки ЦСКА вышли в «Финал четырёх» Лиги чемпионов, обыграв «Бухарест»
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