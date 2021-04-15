Темнокожего спортсмена заставили сесть возле банановых шкурок. Видео вызвало ажиотаж в США

Темнокожего игрока в американский футбол средней школы северо-западного Иллинойса заставили сесть в раздевалке под висящие банановые шкурки, угрожая сломать ему колени, если он не подчинится. Видео выложили в социальные сети.
Видео доступно в твиттер-аккаунте «Equally Divided».
Начальник полиции назвал инцидент в средней школе «тревожной расистской сценой». Следователи опросили студентов-спортсменов, тренеров и сотрудников и передали свои выводы прокурорам.
Расследование установило, что вовлечённые люди были товарищами по команде пострадавшего. Среди них были также и темнокожие.
Пресс-секретарь школьного округа заявила, что решительные действия по завершении расследования будут предприняты как правоохранительными органами, так и внутренним расследованием школьного округа.
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