Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Гилязова и Абуладзе — бронзовые призёры чемпионата Европы по дзюдо

Гилязова и Абуладзе — бронзовые призёры чемпионата Европы по дзюдо
Другие / Прочие виды спорта 0
Аудио-версия:

На чемпионате Европы по дзюдо в Лиссабоне (Португалия) разыграны первые комплекты наград. Российские спортсмены завоевали две бронзы.

Сабина Гилязова стала бронзовым призёром в весовой категории до 48 кг. В полуфинале она уступила Дистрии Красники из Косово, но в схватке за бронзу была сильнее словенки Маруси Стангар. Ирина Долгова стала пятой. В полуфинале она не справилась с украинкой Дарьей Билодид, а в схватке за бронзу — с француженкой Мелани Клемен.

Яго Абуладзе стал третьим в категории до 60 кг. В четвертьфинале он уступил болгарину Яниславу Генчеву, а в утешительном раунде поборол Валида Хьяра из Франции и Матана Коколаева из Израиля.

Дзюдо. Чемпионат Европы. Лиссабон, Португалия
Женщины. Весовая категория до 48 кг

1. Дистрия Красники (Косово, Сербия).
2. Дарья Билодид (Украина).
3. Мелани Клеман (Франция) и Сабина Гилязова (Россия).
5. Ирина Долгова (Россия).

Мужчины. До 60 кг

1. Франциско Гарригос (Испания).
2. Лука Мхеидзе (Франция).
3. Карамат Гусейнов (Азербайджан) и Яго Абуладзе (Россия).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021