Гилязова и Абуладзе — бронзовые призёры чемпионата Европы по дзюдо

На чемпионате Европы по дзюдо в Лиссабоне (Португалия) разыграны первые комплекты наград. Российские спортсмены завоевали две бронзы.
Сабина Гилязова стала бронзовым призёром в весовой категории до 48 кг. В полуфинале она уступила Дистрии Красники из Косово, но в схватке за бронзу была сильнее словенки Маруси Стангар. Ирина Долгова стала пятой. В полуфинале она не справилась с украинкой Дарьей Билодид, а в схватке за бронзу — с француженкой Мелани Клемен.
Яго Абуладзе стал третьим в категории до 60 кг. В четвертьфинале он уступил болгарину Яниславу Генчеву, а в утешительном раунде поборол Валида Хьяра из Франции и Матана Коколаева из Израиля.
Дзюдо. Чемпионат Европы. Лиссабон, Португалия
Женщины. Весовая категория до 48 кг
1. Дистрия Красники (Косово, Сербия).
2. Дарья Билодид (Украина).
3. Мелани Клеман (Франция) и Сабина Гилязова (Россия).
5. Ирина Долгова (Россия).
Мужчины. До 60 кг
1. Франциско Гарригос (Испания).
2. Лука Мхеидзе (Франция).
3. Карамат Гусейнов (Азербайджан) и Яго Абуладзе (Россия).
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