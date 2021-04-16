Гилязова и Абуладзе — бронзовые призёры чемпионата Европы по дзюдо

На чемпионате Европы по дзюдо в Лиссабоне (Португалия) разыграны первые комплекты наград. Российские спортсмены завоевали две бронзы.

Сабина Гилязова стала бронзовым призёром в весовой категории до 48 кг. В полуфинале она уступила Дистрии Красники из Косово, но в схватке за бронзу была сильнее словенки Маруси Стангар. Ирина Долгова стала пятой. В полуфинале она не справилась с украинкой Дарьей Билодид, а в схватке за бронзу — с француженкой Мелани Клемен.

Яго Абуладзе стал третьим в категории до 60 кг. В четвертьфинале он уступил болгарину Яниславу Генчеву, а в утешительном раунде поборол Валида Хьяра из Франции и Матана Коколаева из Израиля.

Дзюдо. Чемпионат Европы. Лиссабон, Португалия

Женщины. Весовая категория до 48 кг

1. Дистрия Красники (Косово, Сербия).

2. Дарья Билодид (Украина).

3. Мелани Клеман (Франция) и Сабина Гилязова (Россия).

5. Ирина Долгова (Россия).

Мужчины. До 60 кг

1. Франциско Гарригос (Испания).

2. Лука Мхеидзе (Франция).

3. Карамат Гусейнов (Азербайджан) и Яго Абуладзе (Россия).