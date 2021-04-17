Давыдова, Таймазова и Могушков — призёры чемпионата Европы по дзюдо

Российские спортсмены завоевали три медали во второй день чемпионата Европы по дзюдо, который проходит в Лиссабоне (Португалия).

Россиянка Дарья Давыдова стала серебряным призёром в категории до 63 кг, уступив в финале олимпийской чемпионке Тине Трстеняк из Словении. Давыдова стала первой российской финалисткой турнира.

В весе до 70 кг Мадина Таймазова завоевала бронзу. К медали россиянка шла через утешительный турнир, который для Таймазовой завершился досрочно. Её соперница по схватке за бронзу нидерландка Ким Поллинг получила травму в полуфинале и на татами против Мадины не вышла.

В весовой категории до 73 кг у мужчин Муса Могушков завоевал бронзу. В утешительном турнире россиянин был сильнее шведа Томми Масиаса и турка Билала Чилоглу.

Дзюдо. Чемпионат Европы. Лиссабон, Португалия

Женщины. До 63 кг

1. Тина Трстеняк (Словения).

2. Дарья Давыдова (Россия).

3. Санна Вермеер (Нидерланды) и Андрея Лески (Словения).

До 70 кг

1. Санна ван Дийк (Нидерланды).

2. Марго Пино (Франция).

3. Барбара Тимо (Португалия) и Мадина Таймазова (Россия).

Мужчины. До 73 кг

1. Акил Гьякова (Косово, Сербия).

2. Тогар Бутбуль (Израиль).

3. Нильс Стамп (Швейцария) и Муса Могушков (Россия).