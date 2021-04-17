Давыдова, Таймазова и Могушков — призёры чемпионата Европы по дзюдо

Российские спортсмены завоевали три медали во второй день чемпионата Европы по дзюдо, который проходит в Лиссабоне (Португалия).
Россиянка Дарья Давыдова стала серебряным призёром в категории до 63 кг, уступив в финале олимпийской чемпионке Тине Трстеняк из Словении. Давыдова стала первой российской финалисткой турнира.
В весе до 70 кг Мадина Таймазова завоевала бронзу. К медали россиянка шла через утешительный турнир, который для Таймазовой завершился досрочно. Её соперница по схватке за бронзу нидерландка Ким Поллинг получила травму в полуфинале и на татами против Мадины не вышла.
В весовой категории до 73 кг у мужчин Муса Могушков завоевал бронзу. В утешительном турнире россиянин был сильнее шведа Томми Масиаса и турка Билала Чилоглу.
Дзюдо. Чемпионат Европы. Лиссабон, Португалия
Женщины. До 63 кг
1. Тина Трстеняк (Словения).
2. Дарья Давыдова (Россия).
3. Санна Вермеер (Нидерланды) и Андрея Лески (Словения).
До 70 кг
1. Санна ван Дийк (Нидерланды).
2. Марго Пино (Франция).
3. Барбара Тимо (Португалия) и Мадина Таймазова (Россия).
Мужчины. До 73 кг
1. Акил Гьякова (Косово, Сербия).
2. Тогар Бутбуль (Израиль).
3. Нильс Стамп (Швейцария) и Муса Могушков (Россия).
- 17 апреля 2021
-
20:37
-
18:09
-
14:17
-
13:28
-
09:35
- 16 апреля 2021
-
22:47
-
21:45
-
21:23
-
20:24
-
20:06
-
18:14
-
17:41
-
17:29
-
13:32
-
11:55
- 15 апреля 2021
-
19:41
-
19:20
-
19:09
-
17:55
-
17:24
-
17:17
-
14:37
-
13:08
-
11:19
-
00:31
- 14 апреля 2021
-
23:18
-
20:48
-
20:21
-
19:16
-
19:07
-
18:38
-
18:11
-
18:02
-
17:15
-
16:03