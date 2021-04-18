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«Братец, мы ждём тебя в строю». Сборная России поддержала получившего травму Далалояна

«Братец, мы ждём тебя в строю». Сборная России поддержала получившего травму Далалояна
Другие / Прочие виды спорта 0
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Российские гимнасты поддержали трёхкратного чемпиона мира Артура Далалояна, получившего травму накануне чемпионата Европы в Базеле (Швейцария), надев на тренировку футболки с фотографией Артура и надписью «Команда ждёт тебя».

Далалоян во время тренировки получил повреждение ахиллова сухожилия. Гимнаст прооперирован и восстанавливается.

«Наша команда, как семья! Мы ценим каждого! Хотели бы поддержать нашего друга, товарища по команде Артура Далалояна. Братец, мы ждём тебя в строю», — написал Никита Нагорный на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Никиты Нагорного в «Инстаграме».

Чемпионат Европы пройдёт с 21 по 25 апреля в Базеле (Швейцария). В составе мужской сборной России также выступят трёхкратный чемпион мира Никита Нагорный, Давид Белявский, Александр Карцев и заменивший Далалояна Кирилл Прокопьев.

Гимнаст Артур Далалоян получил травму и не выступит на чемпионате Европы
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