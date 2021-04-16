Гимнаст Артур Далалоян получил травму и не выступит на чемпионате Европы

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что трёхкратный чемпион мира Артур Далалоян получил травму и не выступит на чемпионате Европы.

«К сожалению, Артур на контрольной тренировке получил травму, у него надрыв ахиллова сухожилия. На чемпионате Европы Артура заменит Кирилл Прокопьев.

Сегодня спортсмену сделали операцию, которая прошла успешно. Врачи дают благоприятные прогнозы, они отводят на полное восстановление три месяца. Мы продолжаем рассчитывать на этого спортсмена», — приводит слова Родионенко ТАСС.

Чемпионат Европы пройдёт с 21 по 25 апреля в Базеле (Швейцария). В составе мужской сборной России также выступят трёхкратный чемпион мира Никита Нагорный, Давид Белявский и Александр Карцев.