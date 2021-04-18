Ватерполистки «Кинеф-Сургутнефтегаза» впервые выиграли Кубок LEN

Российский ватерпольный клуб «Кинеф-Сургутнефтегаз» из города Кириши Ленинградской области стал победителем женского Кубка Европейской лиги плавания (LEN).
В решающем матче «Финала четырёх», который проходил в Барселоне (Испания), российская команда победила испанский клуб «Матаро» со счётом 10:8. Самой результативной в составе российской команды стала Екатерина Прокофьева, забившая три мяча, по два раза отличились Белла Маркоч, Надежда Глызина и Евгения Иванова.
В матче за третье место испанский «Сабаделл» разгромил итальянскую «Рому» — 11:5.
Ленинградский клуб впервые стал обладателем Кубка LEN, ранее, в 2017 и 2018 годах, «Кинеф-Сургутнефтегаз» выигрывал Евролигу. Кубок LEN проводится с 1999 года и является вторым по силе международным турниром в Европе.
Фото можно посмотреть на странице LEN в «Инстаграме».
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