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Ватерполистки «Кинеф-Сургутнефтегаза» впервые выиграли Кубок LEN

Ватерполистки «Кинеф-Сургутнефтегаза» впервые выиграли Кубок LEN
Другие / Водные виды спорта 0
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Российский ватерпольный клуб «Кинеф-Сургутнефтегаз» из города Кириши Ленинградской области стал победителем женского Кубка Европейской лиги плавания (LEN).

В решающем матче «Финала четырёх», который проходил в Барселоне (Испания), российская команда победила испанский клуб «Матаро» со счётом 10:8. Самой результативной в составе российской команды стала Екатерина Прокофьева, забившая три мяча, по два раза отличились Белла Маркоч, Надежда Глызина и Евгения Иванова.

В матче за третье место испанский «Сабаделл» разгромил итальянскую «Рому» — 11:5.

Ленинградский клуб впервые стал обладателем Кубка LEN, ранее, в 2017 и 2018 годах, «Кинеф-Сургутнефтегаз» выигрывал Евролигу. Кубок LEN проводится с 1999 года и является вторым по силе международным турниром в Европе.

Фото можно посмотреть на странице LEN в «Инстаграме».

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