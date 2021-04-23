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Сергей Карякин оценил шансы Яна Непомнящего выиграть турнир претендентов и дал ему совет

Сергей Карякин оценил шансы Яна Непомнящего выиграть турнир претендентов и дал ему совет
Другие / Шахматы 0
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Бывший претендент на мировую шахматную корону Сергей Карякин, который в 2016 году проиграл Магнусу Карлсену в матче на первенство мира, оценил шансы российского гроссмейстера Яна Непомнящего выиграть турнир претендентов, победитель которого сразится с норвежцем.

После десяти туров в активе Непомнящего 6,5 очка. Ближайшие преследователи — Фабиано Каруана, Максим Вашье-Лаграв и Аниш Гири – отстают от россиянина на одно очко.

«Одно очко отрыва — это очень приличная фора, у Яна сейчас самая комфортная ситуация. Но ему нельзя расслабляться, ведь предстоит играть с конкурентами (Каруаной и Вашье-Лагравом. — Прим. «Чемпионата»). Если условно оценивать его шансы на победу, они от 60 до 70 процентов.

Я почти уверен, что четыре ничьи позволят Яну выиграть турнир. Но самое главное — не проигрывать в ключевых партиях с Каруаной и Вашье-Лагравом. И тогда у него очень большие шансы.

Если говорить про конкурентов, то я считаю Каруану наиболее опасным из них. Потому что у него очень высокая заряженность на победу и он всегда, любым цветом и с любым соперником, пытается бороться. Яну надо осторожно, без резких движений и ошибок, провести партию с ним», — цитирует Карякина «Р-Спорт».

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