Гимнаст Никита Нагорный защитил титул абсолютного чемпиона Европы

Российский гимнаст Никита Нагорный защитил титул чемпиона Европы в многоборье. Он был лучшим по сумме шести упражнений на первенстве континента в Базеле (Швейцария). У ставшего вторым соотечественника Давида Белявского Нагорный выиграл 2,168 балла.
Бронзовым призёром стал украинец Илья Ковтун.
В ходе многоборья Нагорный допустил ошибку только в упражнении на коне, после которого на первое место вышел Белявский. Но в дальнейшем Никита был безупречен, а Давиду после неудачи на кольцах пришлось догонять. Лучшей оценкой дня стали баллы, полученные Белявским за упражнение на брусьях, — 15,366. Нагорный получил 15 баллов ровно за опорный прыжок и упражнение на брусьях.
Отметим, что Нагорный защитил титул, завоёванный в 2019 году. Для Никиты это седьмое золото чемпионатов Европы.
Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Базель, Швейцария
Многоборье. Мужчины
1. Никита Нагорный (Россия) — 88,032.
2. Давид Белявский (Россия) — 85,864.
3. Илья Ковтун (Украина) — 84,864.
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