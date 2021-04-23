Гимнаст Никита Нагорный защитил титул абсолютного чемпиона Европы

Российский гимнаст Никита Нагорный защитил титул чемпиона Европы в многоборье. Он был лучшим по сумме шести упражнений на первенстве континента в Базеле (Швейцария). У ставшего вторым соотечественника Давида Белявского Нагорный выиграл 2,168 балла.

Бронзовым призёром стал украинец Илья Ковтун.

В ходе многоборья Нагорный допустил ошибку только в упражнении на коне, после которого на первое место вышел Белявский. Но в дальнейшем Никита был безупречен, а Давиду после неудачи на кольцах пришлось догонять. Лучшей оценкой дня стали баллы, полученные Белявским за упражнение на брусьях, — 15,366. Нагорный получил 15 баллов ровно за опорный прыжок и упражнение на брусьях.

Отметим, что Нагорный защитил титул, завоёванный в 2019 году. Для Никиты это седьмое золото чемпионатов Европы.

Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Базель, Швейцария

Многоборье. Мужчины

1. Никита Нагорный (Россия) — 88,032.

2. Давид Белявский (Россия) — 85,864.

3. Илья Ковтун (Украина) — 84,864.