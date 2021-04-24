Федосеев: Непомнящий контролирует ситуацию и идёт к победе на турнире претендентов

Российский гроссмейстер Владимир Федосеев поделился мнением о стратегии россиянина Яна Непомнящего на турнире претендентов. Вчера, 23 апреля, Ян свёл вничью партию с Фабиано Каруаной в 11-м туре. Непомнящий играл белыми фигурами, партия завершилась на 41-м ходу.

«У Яна Непомнящего всё под контролем. Отрыв от Аниша Гири реально составляет одно очко, потому что в первом круге Ян обыграл Гири чёрными. Если чудес не случится, Ян четко держит ситуацию в руках.

В 11-м туре в партии Яна и Каруаны была тактическая ничья, наш гроссмейстер сделал её жёстко, засушил всё. Изначально была Шотландская партия, в результате получилась Защита четырёх коней. Здесь от чёрных требуется известная аккуратность, чтобы сделать ничью. Чёрными, напомню, играл Каруана. Так что, Ян рассчитал всё правильно, выполнил тактическую задачу, взял очередные полочка.

Ян полностью держит ситуацию под контролем, ведёт турнир к победе, и пока не видно, что этому может помешать.

Гири победил Дин Лиженя, партия получилась очень сложной. Её комментировали на одном ресурсе Владимир Крамник и Шахрияр Мамедьяров, и даже они не совсем понимали, почему шахматисты делают такие ходы. В итоге в сложной борьбе Гири продемонстрировал более крепкие нервы и взял верх. Теперь у Гири плюс 2, но Яна ему нужно обходить по очкам, потому что в первом круге Гири проиграл Яну белыми.

В партии Грищук — Вашье-Лаграв Александр заслужил приз за красоту. Он оказывал давление, был хорошо готов в дебюте. Потом Вашье-Лаграв допустил стратегическую ошибку и сразу получил проигранную позицию. Дальше француз изобретательно защищался, но не смог удержать партию. Партия завершилась победой Александра.

Он уже второй тур подряд создаёт партии — кандидаты на приз за красоту, но пока реально не может вмешаться в борьбу за первое место. Но наблюдать за его игрой – одно удовольствие», — приводит слова Федосеева «Советский спорт».