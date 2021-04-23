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Гири сократил отставание от Непомнящего на турнире претендентов

Гири сократил отставание от Непомнящего на турнире претендентов
Другие / Шахматы 0

В Екатеринбурге завершились партии 11-го тура шахматного турнира претендентов. Лидер соревнований российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной. Представитель Нидерландов Аниш Гири белым цветом обыграл китайца Дин Лижэня и сохранил отставание от Непомнящего до 0,5 очка.

Россиянин Александр Грищук белыми обыграл француза Максима Вашье-Лаграва, а Кирилл Алексеенко провёл партию вничью с китайцем Ван Хао.

Положение после 11-го тура

1. Ян Непомнящий (Россия) — 7 очков
2. Аниш Гири (Нидерланды) — 6,5
3. Фабиано Каруана (США) — 6
4. Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 5,5
5. Александр Грищук (Россия) — 5,5
6. Ван Хао (Китай) — 5
7. Кирилл Алексеенко (Россия) — 4,5
8 Дин Лижэнь (Китай) — 4.

Ян Непомнящий сыграл вничью с Фабиано Каруаной и сохранил лидерство в турнире претендентов
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