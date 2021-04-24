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Гимнаст Никита Нагорный завоевал серебряные медали ЧЕ на кольцах и коне

Гимнаст Никита Нагорный завоевал серебряные медали ЧЕ на кольцах и коне
Другие / Прочие виды спорта 0
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Абсолютный чемпион Европы Никита Нагорный к золоту в вольных упражнениях добавил ещё две серебряные медали. На первенстве континента по спортивной гимнастике, которое продолжается в Базеле (Швейцария), Нагорный стал серебряным призёром в упражнениях на кольцах и коне.

В упражнении на коне Нагорный уступил только армянину Артуру Давтяну. Давид Белявский, для которого конь является одним из самых любимых снарядов, не справился с соскоком и стал только шестым.

В упражнении на кольцах первенствовал грек Элефтериос Петруниас.

Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Базель, Швейцария
Мужчины. Конь

1. Артур Давтян (Армения) – 14,266.
2. Никита Нагорный (Россия) – 14,266.
3. Джой Фрэзер (Великобритания) – 14,066.
...6. Давид Белявский (Россия) – 13,166.

Кольца

1. Элефтериос Петруниас (Греция) – 15,400.
2. Никита Нагорный (Россия) – 15,033.
3. Сальваторе Мареска (Италия) – 14,900.

Гимнаст Никита Нагорный стал чемпионом Европы в вольных упражнениях
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