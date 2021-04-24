Гимнаст Никита Нагорный стал чемпионом Европы в вольных упражнениях

Российский гимнаст Никита Нагорный выиграл золотую медаль в вольных упражнениях на чемпионате Европы по спортивной гимнастике 2021 года в Базеле. Для 24-летнего спортсмена это уже восьмое золото на европейских первенствах и второе в вольных упражнениях.



Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Базель, Швейцария

Вольные упражнения. Мужчины

1. Никита Нагорный (Россия) – 15,166

2. Бенджамин Гишард (Швейцария) – 14,966

3. Никола Бартолини (Италия) – 14,666

...8. Кирилл Прокопьев (Россия) – 13,466.

Напомним, вчера, 23 апреля, Никита защитил титул чемпиона Европы в многоборье. Он был лучшим по сумме шести упражнений на первенстве континента. У ставшего вторым соотечественника Давида Белявского Нагорный выиграл 2,168 балла.