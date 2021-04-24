Ян Непомнящий лидирует на турнире претендентов за два тура до финиша

Все партии 12-го тура турнира претендентов в Екатеринбурге завершились победой одного из шахматистов. Лидер соревнований россиянин Ян Непомнящий и его ближайший преследователь голландец Аниш Гири одержали победы чёрными фигурами. Непомнящий обыграл китайца Ван Хао, а Гири – американца Фабиано Каруану. В итоги Аниш по-прежнему отстаёт от Яна на пол-очка.
Китаец Дин Лижэнь белыми фигурами нанёс поражение россиянину Александру Грищуку, а француз Максим Вашье-Лаграв – Кириллу Алексеенко. В итоге именно Вашье-Лаграв за два тура до окончания соревнований занимает третье место, отставая на одно очко от Гири и на полтора балла от Непомнящего.
Партии 13-го тура будут сыграны 26 апреля. Завтра, 25 апреля, на турнире претендентов запланирован день отдыха.
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