Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Ян Непомнящий лидирует на турнире претендентов за два тура до финиша

Ян Непомнящий лидирует на турнире претендентов за два тура до финиша
Другие / Шахматы 0

Все партии 12-го тура турнира претендентов в Екатеринбурге завершились победой одного из шахматистов. Лидер соревнований россиянин Ян Непомнящий и его ближайший преследователь голландец Аниш Гири одержали победы чёрными фигурами. Непомнящий обыграл китайца Ван Хао, а Гири – американца Фабиано Каруану. В итоги Аниш по-прежнему отстаёт от Яна на пол-очка.

Китаец Дин Лижэнь белыми фигурами нанёс поражение россиянину Александру Грищуку, а француз Максим Вашье-Лаграв – Кириллу Алексеенко. В итоге именно Вашье-Лаграв за два тура до окончания соревнований занимает третье место, отставая на одно очко от Гири и на полтора балла от Непомнящего.

Партии 13-го тура будут сыграны 26 апреля. Завтра, 25 апреля, на турнире претендентов запланирован день отдыха.

Российский шахматист приблизился к матчу с чемпионом мира. Непомнящему хватило и ничьей
Ян сохранил лидерство в турнире претендентов в Екатеринбурге. Осталось продержаться три тура.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021