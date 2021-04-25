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Емелин, Акиев и Евлоев стали чемпионами Европы по греко-римской борьбе

Российские борцы греко-римского стиля завоевали три золотые медали в заключительный день чемпионата Европы по спортивной борьбе, который проходил в Варшаве (Польша).

Чемпион мира Сергей Емелин одержал победу в весовой категории до 60 кг, поборов в финале турка Керема Камала – 4:1.

Адлан Акиев первенствовал в весе до 82 кг, поборов в финале Радика Кулиева из Беларуси – 11:1.

Двукратный чемпион мира Муса Евлоев выиграл финальную схватку в категории до 97 кг, взяв верх над венгром Балашом Кишем — 8:0.

Греко-римская борьба. Чемпионат Европы. Варшава, Польша

До 60 кг

1. Сергей Емелин (Россия).

2. Керем Камал (Турция).

3. Разван Арнаут (Румыния) и Виктор Петрик (Украина).

До 82 кг

1. Адлан Акиев (Россия).

2. Радик Кулиев (Беларусь).

3. Айвенго Рикадзе (Грузия) и Ханнес Вагнер (Германия).

До 97 кг

1. Муса Евлоев (Россия).

2. Балаш Киш (Венгрия).

3. Николоз Кахелашвили (Италия) и Николай Стодуб (Беларусь).