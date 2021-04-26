«Невероятной красоты девочка». Подписчики отреагировали на праздничное фото Севастьяновой

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, россиянка Каролина Севастьянова опубликовала пост в «Инстаграме» в свой день рождения. Ей исполнилось 26 лет.

«С днём рождения меня», — написала спортсменка.

Пост доступен в «инстаграме» Каролины Севастьяновой

Подписчики так отреагировали на праздничное фото гимнастки:

«С днём рождения! Душевной радости, больших успехов, приятных сюрпризов и незабываемых путешествий!»

«С днём рождения. Невероятной красоты девочка».

«Будьте счастливы».

«Красавица».

Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.