«Невероятной красоты девочка». Подписчики отреагировали на праздничное фото Севастьяновой

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, россиянка Каролина Севастьянова опубликовала пост в «Инстаграме» в свой день рождения. Ей исполнилось 26 лет.
«С днём рождения меня», — написала спортсменка.
Пост доступен в «инстаграме» Каролины Севастьяновой
Подписчики так отреагировали на праздничное фото гимнастки:
«С днём рождения! Душевной радости, больших успехов, приятных сюрпризов и незабываемых путешествий!»
«С днём рождения. Невероятной красоты девочка».
«Будьте счастливы».
«Красавица».
Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
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