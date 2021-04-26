Олимпийская чемпионка Ирина Близнова стала гендиректором тольяттинской «Лады»

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Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро-2016, экс-гандболистка Ирина Близнова стала генеральным директором клуба Суперлиги – «Лады» из Тольятти.

Ранее прежний гендиректор «Лады» Расул Батталов ушёл с должности, которую занимал 15 сезонов. Причиной стали семейные обстоятельства.

«Хотелось, чтобы руководство гандбольного клуба было из гандбольного дома, из фабрики рождения чемпионов. От лица губернатора Самарской области мы согласовали этот вопрос с Федерацией гандбола России и приняли решение назначить генеральным директором клуба Ирину Близнову», — приводит слова министра спорта Самарской области Сергея Кобылянского пресс-служба «Лады».

В составе сборной России Ирина Близнова становилась олимпийской чемпионкой в Рио-де-Жанейро-2016, двукратной чемпионкой мира, серебряным призёром чемпионата Европы. Всю профессиональную карьеру она выступала именно в «Ладе».

В регулярном чемпионате гандбольной Суперлиги сезона-2020/2021 «Лада» заняла третье место, уступив лишь представительницам «Ростов-Дон» и ЦСКА.