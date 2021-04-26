«Как гром среди ясного неба». Близнова – о назначении на пост гендиректора «Лады»
Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро-2016 экс-гандболистка Ирина Близнова поделилась эмоциями после назначения её на пост генерального директора клуба Суперлиги – «Лады» из Тольятти.
«Для меня всё это было как гром среди ясного неба. Всю жизнь я играла на площадке под чьим-то руководством. А теперь необходимо перестраиваться. Но мы будем стараться. Самое главное – идти вместе, всё также командой, но теперь уже не игровой, а руководящей. Надеюсь, всё у нас получится. Хотя пока я мало представляю, что меня ждёт впереди. Но будем учиться и стремиться к лучшему. Хочется добиться прежде всего того, чтобы наши игроки не разъезжались по другим городам», — приводит слова Близновой пресс-служба тольяттинской «Лады».
Олимпийская чемпионка Ирина Близнова стала гендиректором тольяттинской «Лады»
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