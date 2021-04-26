Гроссмейстер Долматов: для победы над Карлсеном Непомнящему надо похудеть

Победитель XXX Всемирной шахматной олимпиады в Маниле (1992) в составе сборной России, гроссмейстер и тренер Сергей Долматов прокомментировал досрочную победу россиянина Яна Непомнящего на турнире претендентов.

Теперь Непомнящий сыграет в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Непомнящий очень яркий талантливый парень, но его судьба сложилась не очень удачно. Мне кажется, года три назад Непомнящий играл сильнее, он тогда мог стать чемпионом мира. Ян свои лучшие годы уже потерял. Ему надо использовать свой шанс, потому что другого не будет. Для Непомнящего это игра всей карьеры.



Если отталкиваться от спортивного принципа, то Ян сейчас второй шахматист в мире. Но по рейтингу это не так, и это более объективная оценка. Чемпион мира — просто человек, который выиграл турнир. Но Карлсен выиграл чемпионат мира и при этом продолжает доказывать, что он сильнейший шахматист. Я не могу сказать, что Ян явно второй в мире — ему это надо ещё доказать.



Непомнящий играет быстро. Помешает ли это в игре против в Карлсена? Такое оружие имеет две стороны: это может помешать или помочь. Зависит от формы шахматиста. Слава богу, что Ян играет быстро — это значит, что он хорошо соображает.



Карлсена не надо бояться — это 100%. Если ты боишься, значит, ты проиграешь. По-моему, Непомнящий не очень боится Карлсена. Для победы Яну надо играть в свои быстрые шахматы и привести себя в форму, похудеть. Я заметил, что он располнел, мне это не очень понравилось. Лишний вес обязательно помешает ему — это важно. Если ты каждый день вкалывал, ты более уверенно выйдёшь на матч.



У Непомнящего очень хорошие шансы — у него нет нацеленности на дебют. Когда Карякин играл против Карлсена, было понятно, что Сергей может выиграть только за счёт хорошей дебютной подготовки. В игре норвежец сильнее. А что касается Непомнящего, я не верю, что Карлсен играет лучше Яна», — сказал Долматов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Поединок между Карлсеном и Непомнящим состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года во время всемирной выставки «Экспо» в Дубае.