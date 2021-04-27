Ян Непомнящий — о турнире претендентов: первые три партии я вообще не мог спать

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал победу на турнире претендентов, благодаря которой получил право сразиться с Магнусом Карлсеном в матче на первенство мира в ноябре — декабре 2021 года.

«Конечно, напряжение было очень сильным, я и не мог спать первые три партии вообще, и поэтому я пошёл на быструю ничью против Аниша (Гири. — Прим. «Чемпионата»). И перед партией против Кирилла (Алексеенко. — Прим. «Чемпионата») я наконец-то смог выспаться, но это не значит, что напряжение спало. Было очень тяжело расслабиться.

Я не могу выделить какую-то определённую партию как решающую, очень важно было выиграть партии и против Кирилла, и против Ван Хао. И на самом деле я комментировал два предыдущих турнира претендентов и понял, что нельзя никогда терять голову и желательно не проигрывать партии. Можно сделать какие-то скучные ничьи, но никогда нельзя проигрывать», — цитирует Непомнящего ТАСС.