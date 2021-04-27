Гроссмейстер Кряквин объяснил, за счёт чего Ян Непомнящий выиграл турнир претендентов

Российский гроссмейстер Дмитрий Кряквин поделился мнением о победе гроссмейстера Яна Непомнящего в турнире претендентов, благодаря которой россиянин получил право сразиться с Магнусом Карлсеном в матче на первенство мира в ноябре — декабре 2021 года. По словам Кряквина, главным было то, что Непомнящий был спокоен и уверен в своих силах.

«Ян показал прекрасную подготовку. Его талант и сила давно известны, но, помимо всего этого, он показал трезвый расчёт. Многие соперники испытывали какие-то эмоциональные перегрузки, всё-таки год карантинный. Да, неспокойный год, но Непомнящий был спокоен и уверен в своих силах. Это оказало главное значение на результат турнира претендентов. В истории таких турниров очень редко бывает, что его выигрывают досрочно. Я могу вспомнить только Ананда в Ханты-Мансийске.

С одной стороны, Карлсена можно считать небольшим фаворитом, а с другой, Непомнящий — единственный из ныне живущих элитных гроссмейстеров, с кем у Карлсена отрицательный счёт в классику. Я бы сказал так: кто сейчас и может выиграть у Магнуса матч, так это Непомнящий.

Я поздравил Яна с успехом, но рецепты успеха его команда найдёт. Все силы будут брошены на подготовку. В своё время Карякин оказался в центре внимания и беспрецедентной поддержки. И Сергей был очень близок, он прошёл в шаге от исторического шанса. Я, когда звонил Непомнящему, пожелал, чтобы вот этот шаг в вечность он сделал уверенно. В такой битве титанов современности всё решат миллиметры», — сказал Кряквин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.