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Непомнящий проиграл Лижэню в последнем туре турнира претендентов

Непомнящий проиграл Лижэню в последнем туре турнира претендентов
Другие / Шахматы 0

Российский шахматист Ян Непомнящий, досрочно выигравший турнир претендентов, уступил чёрными фигурами китайцу Дин Лижэню в последнем туре. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

В другой партии заключительного тура француз Максим Вашье-Лаграв белыми фигурами обыграл представителя Китая Ван Хао. После 14 туров на счету Непомнящего 8,5 очка. Ближайшего преследователя, Максима Вашье-Лаграва, россиянин опередил на 0,5 очка.

Напомним, Ян сыграет в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Поединок между Карлсеном и Непомнящим состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года во время всемирной выставки «Экспо» в Дубае.

Ранее досрочную победу Непомнящего на турнире претендентов прокомментировал российский гроссмейстер Дмитрий Кряквин.

Гроссмейстер Кряквин объяснил, за счёт чего Ян Непомнящий выиграл турнир претендентов
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