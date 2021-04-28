Непомнящий назвал одно из главных преимуществ Карлсена и оценил свои шансы в матче с ним

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал об ожиданиях от матча на первенство мира, который ему предстоит провести с норвежцем Магнусом Карлсеном. Матч Карлсен — Непомнящий состоится в ноябре — декабре 2021 года.
Непомнящий комментировал один из предыдущих матчей на первенство мира с участием другого российского гроссмейстера Сергея Карякина.
«Поможет ли опыт комментирования матча Карлсен — Карякин в США? Это не будет лишним. Но опыт больших матчей — уникальный товар, его нельзя купить, просто приехав. В этом одно из главных преимуществ Карлсена.
Постараюсь компенсировать, в том числе общением с участниками таких матчей. Возможно, они поделятся своим опытом.
Шансы против Карлсена? Есть расхожее высказывание: «Надейся на лучшее, готовься к худшему». Думаю, будет сложно, но мне приятно, что мои шансы оцениваются довольно высоко. Я реалист, однако не страдаю заниженной самооценкой», — цитирует Непомнящего «Матч ТВ».
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