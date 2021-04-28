Организатор, убравший флаг РФ со стола во время матча ЧМ по шашкам, объяснил свой поступок

Экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий, который убрал российский флаг со стола во время матча за титул чемпионки мира между Тамарой Тансыккужиной (Россия) и Наталии Садовской (Польша), объяснил свой поступок.

«Позвонила женщина от имени бывшего министра спорта Польши (ныне глава Всемирного антидопингового агентства. — Прим. „Чемпионата“) Витольды Баньки, и я получил чёткое указание снять российский флаг даже несмотря на то, что партия продолжается. Это выглядит некрасиво. Я не знал, как Тамара отреагирует, но у нас не было выбора. Как польская сторона мы не сделали ничего плохого. Всемирная организация шашек (FMJD) проспала решение от декабря (запрет российским спортсменам на выступление на чемпионатах мира или Олимпийских играх под национальным флагом. – Прим. „Чемпионата“), и если сейчас немедленно не предпримем действий, то FMJD будет исключена из ВАДА», — приводит слова Яцека Sport.onet.