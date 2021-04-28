Президент Федерации шашек Польши извинился за скандал с флагом России в чемпионском матче

Президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка извинился за скандальный инцидент во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полячкой Натальей Садовской. Один из организаторов убрал российский флаг, стоящий на столе, прямо в разгар партии.



«Я очень сожалею о сложившейся ситуации. Мы получили информацию, что должны убрать флаг немедленно, иначе ВАДА исключит Международную федерацию шашек уже сегодня, если мы не сделаем этого во время игры. Надеюсь, эта причина понятна. Мы приносим извинения за любые неудобства, которые в связи с этим произошли», — приводит слова президента Sport.onet.

Противостояние двух шашисток завершится 3 мая. Тансыккужина уступает после четырёх раундов Садовской в битве за титул чемпионки мира. Матч состоит из девяти раундов, в каждом разыгрывается 12 очков. Победитель должен набрать 54 очка. На данный момент Садовска ведёт в матче со счётом 32:16.