Четырёхкратный чемпион мира по хоккею с мячом Роман Гейзель покончил с собой
Четырёхкратный чемпион мира по хоккею с мячом, самый титулованный игрок кемеровского «Кузбасса», вратарь Роман Гейзель покончил с собой, сообщает «Советский спорт». Ему было 40 лет.
Почти всю профессиональную карьеру Гейзель провёл в «Кузбассе» (1998–2012), а затем перешёл на один сезон в новосибирский «Сибсельмаш».
В составе «Кузбасса» он стал двукратным обладателем Кубка России (2003, 2007), 10-кратным призёром чемпионата страны.
В составе сборной России Гейзель выиграл четыре чемпионата мира (2006-2008, 2011). В 2005 и 2012 годах он стал серебряным призёром мирового первенства. Гейзель дважды признавался лучшим голкипером сезона (2005 и 2011). В список 22 лучших игроков сезона он был включён 6 раз (2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012).
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