Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Четырёхкратный чемпион мира по хоккею с мячом Роман Гейзель покончил с собой

Четырёхкратный чемпион мира по хоккею с мячом Роман Гейзель покончил с собой
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратный чемпион мира по хоккею с мячом, самый титулованный игрок кемеровского «Кузбасса», вратарь Роман Гейзель покончил с собой, сообщает «Советский спорт». Ему было 40 лет.

Почти всю профессиональную карьеру Гейзель провёл в «Кузбассе» (1998–2012), а затем перешёл на один сезон в новосибирский «Сибсельмаш».

В составе «Кузбасса» он стал двукратным обладателем Кубка России (2003, 2007), 10-кратным призёром чемпионата страны.

В составе сборной России Гейзель выиграл четыре чемпионата мира (2006-2008, 2011). В 2005 и 2012 годах он стал серебряным призёром мирового первенства. Гейзель дважды признавался лучшим голкипером сезона (2005 и 2011). В список 22 лучших игроков сезона он был включён 6 раз (2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021