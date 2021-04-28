«Было морально тяжело». Канаева рассказала о травле в художественной гимнастике

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева рассказала о трудностях, которые испытывала в общении с партнёршами по команде.

«Я так мечтала попасть в сборную, тренироваться с лучшими гимнастками у лучших педагогов. Это для меня было счастье. Самый сложный период начался, когда я стала выигрывать. Сложности были психологические, среди девочек. Всё, что я пыталась хорошо делать, переворачивалось в плохую сторону. Многие со мной не разговаривали. И тогда я хотела уехать домой. Это было морально тяжело. Детская глупость, мы были детьми. Но на тот момент для меня это было трагично. Для меня первое место в жизни занимает человек, отношения, а потом уже всё остальное.

В основном были едкие слова, сплетни, подколы. Это везде есть, это нормально. Это всё началось в коллективе, было первенство России, мне 13 лет. Я об этом никогда не говорила. Может, и во мне какая-то проблема, не знаю. Потом это немного угасло», — приводит слова Канаевой «Спорт-экспресс».

Канаева — единственная в истории художественной гимнастики двукратная олимпийская чемпионка в многоборье, семнадцатикратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы в отдельных видах многоборья.