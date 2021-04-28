Польская спортсменка убрала флаг своей страны из солидарности с россиянкой на ЧМ по шашкам

Польская шашистка Наталья Садовская убрала флаг своей страны со стола во время финального матча чемпионата мира в знак солидарности с россиянкой Тамарой Тансыккужиной.
«Сейчас польская спортсменка из солидарности убрала польский флаг, обе спортсменки играют без флага. Я считаю, что инцидент можно считать исчерпанным, так как польская сторона извинилась.
Мы готовим ноту протеста польской стороне и международной федерации. Спортсмен, который сидит, напрягается и старается не думать ни о чём, кроме правильной комбинации, будет демотивирован после такой ситуации», — приводит слова президента Федерации шашек России Анатолия Никитина ТАСС.
Фото: скриншот трансляции
Напомним, вчера, 27 апреля, во время встречи Тансыккужиной и Садовской за звание чемпионки мира по международным шашкам случился инцидент, во время которого к столу подошёл секретарь матча Яцек Павлицкий, увидевший на нём российский флаг, и убрал его.
- 28 апреля 2021
-
19:37
-
18:48
-
18:07
-
17:33
-
17:15
-
16:49
-
15:54
-
14:43
-
14:25
-
14:17
-
14:00
-
13:58
-
13:16
-
12:57
-
12:51
-
12:19
-
11:47
-
11:36
-
11:27
-
11:23
-
11:10
-
10:57
-
10:57
-
10:37
-
10:01
-
09:48
-
09:08
-
08:40
-
00:56
-
00:25
- 27 апреля 2021
-
23:52
-
22:58
-
22:35
-
22:18
-
20:42