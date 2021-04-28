Польская спортсменка убрала флаг своей страны из солидарности с россиянкой на ЧМ по шашкам

Польская шашистка Наталья Садовская убрала флаг своей страны со стола во время финального матча чемпионата мира в знак солидарности с россиянкой Тамарой Тансыккужиной.



«Сейчас польская спортсменка из солидарности убрала польский флаг, обе спортсменки играют без флага. Я считаю, что инцидент можно считать исчерпанным, так как польская сторона извинилась.

Мы готовим ноту протеста польской стороне и международной федерации. Спортсмен, который сидит, напрягается и старается не думать ни о чём, кроме правильной комбинации, будет демотивирован после такой ситуации», — приводит слова президента Федерации шашек России Анатолия Никитина ТАСС.

Фото: скриншот трансляции

Напомним, вчера, 27 апреля, во время встречи Тансыккужиной и Садовской за звание чемпионки мира по международным шашкам случился инцидент, во время которого к столу подошёл секретарь матча Яцек Павлицкий, увидевший на нём российский флаг, и убрал его.