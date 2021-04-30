Подписчик обвинил Клишину в предательстве России. Дарья ответила

Подписчик в «Инстаграме» обвинил российскую легкоатлетку Дарью Клишину в том, что она предаёт Россию. С 2013 года спортсменка живёт и тренируется в США.

«Зачем вы предаёте Россию и живёте в США?» — спросил один из подписчиков.

«Всё никак не могу понять, в чём всё-таки предательство? Сменила гражданство, получила другой паспорт? Забыла русский язык? Выступаю за другую страну? Добавьте, если что-то упустила», — ответила спортсменка в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/dariaklishina/?hl=ru

Дарья Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет 2007 года, чемпионка Европы среди юниоров 2009 года.