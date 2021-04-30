Женская сборная России выиграла чемпионат Европы по прыжкам на батуте

Женская сборная России завоевала золотые медали в командном турнире по прыжкам на батуте на чемпионате Европы, который проходит в Сочи.

Победительницами соревнований стали Яна Лебедева, Сусана Кочесок, Анна Корнетская и Яна Павлова. За своё выступление россиянки получили от судей 165,470 балла. Второе место заняла команда Беларуси (159,550), третьими стали спортсменки из Франции (157,515).

В мужских соревнованиях российская команда в составе Михаила Мельника, Сергея Азаряна, Никиты Федоренко и Андрея Юдина заняла четвёртое место, набрав 166,305 балла. Чемпионом Европы стала сборная Беларуси (183,805), второе место заняла команда Португалии (175,470), третьими стали французские батутисты (175,425).