Российский микст впервые с 1968 года вышел в финал чемпионата Европы по бадминтону

Российские бадминтонисты Родион Алимов и Алина Давлетова впервые с 1968 года вышли в финал чемпионата Европы, который проходит в Киеве (Украина). Первенство входит в программу олимпийского отбора.

В полуфинале соревнований российский дуэт в трёх партиях обыграл немецкую пару – Марк Ламсфусс и Изабель Гертрих со счётом 20:22, 21:14, 24:22. Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. По ходу встречи россиянам удалось отыграть четыре матч-пойнта.

В решающем матче Алимов и Давлетова сразятся с победителями встречи Лорен Смит/Маркус Эллис (Великобритания) – Матиас Кристиансен/Александра Бёйе (Дания).

Отметим, что соревнования по бадминтону в смешанном парном разряде являются олимпийской дисциплиной.