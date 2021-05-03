Женская сборная России по кёрлингу обыграла Эстонию, одержав пятую победу кряду на ЧМ-2021

Женская сборная России по кёрлингу одержала пятую победу подряд на чемпионате мира в Калгари (Канада). Со счётом 8:6 россиянки обыграли национальную команду Эстонии. Ранее россиянки праздновали успех в матчах со сборными Германии, Южной Кореи, Италии и Канады.

В составе российской сборной на первенстве планеты выступают Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Всего в соревнованиях принимают участие 14 команд, которые ведут борьбу не только за медали, но и за путёвки на Олимпиаду 2022 года в Пекине (Китай).

На первом этапе все команды сыграют по кругу. Сборные, занявшие первое и второе места в турнирной таблице, напрямую выйдут в полуфинал, а команды, ставшие третьей-шестой, сыграют квалификационные матчи за выход в полуфинал.

Лучшим результатом сборной России на чемпионате мира является второе место в Пекине в 2017 году.