Марк Селби выигрывает в финале чемпионата мира по снукеру

В Шеффилде (Англия) продолжается чемпионат мира по снукеру. В решающем матче встречаются англичане Марк Селби и Шон Мёрфи. После первого дня финала выигрывает Селби — 10:7. Финал проходит до победы в 18 фреймах.

Полуфинальные поединки также проходили с участием лишь британцев. Селби со счётом 17:15 обыграл Стюарта Бинэма, а Мёрфи был сильнее Кайрена Уилсона — 17:12.

37-летний Селби — трёхкратный чемпион мира (2014, 2016, 2017), трёхкратный чемпион «Мастерс» (2008, 2010, 2013), победитель восьми рейтинговых турниров. 38-летний Мёрфи становился чемпионом мира 2005 года.

Англичанин Ронни О'Салливан не сумел защитить чемпионский титул, проиграв во втором круге шотландцу Энтони Макгиллу — 12:13. Чемпионат мира по снукеру завершится сегодня, 3 мая.