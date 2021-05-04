«И снова царица Тамара!» Губерниев отреагировал на победу Тансыккужиной в титульном матче

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу россиянки Тамары Тансыккужиной в матче за звание чемпионки мира по стоклеточным шашкам.

Тансыккужина защитила титул, обыграв польку Наталию Садовскую. Судьба шашечной короны решилась в заключительном девятом раунде, перед которым Тансыккужина уступала Садовской четыре очка. В классических шашках полька первой набрала 54 очка, но россиянка сравняла счёт, а затем и одержала победу в ходе партий с укороченным контролем времени.

«И снова царица Тамара!!! Тамара Тансыккужина в упорной борьбе выиграла мировую шашечную корону! Стала 7-кратной чемпионкой мира! Вот это характер!!! Вот это успех!!! Воля к победе!!! Не буди лихо, пока оно тихо!!! Браво!!!» — написал Губерниев в своём канале в «Телеграме».

Матч запомнился инцидентом во время четвёртого раунда. К игровому столу подошёл секретарь соревнований Яцек Павлицкий и убрал российский флаг. Тот раунд Тансыккужина проиграла со счётом 0:12, что, по её мнению, могло сказаться на окончательном исходе матча.