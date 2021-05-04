Марк Селби в четвёртый раз выиграл чемпионат мира по снукеру

Марк Селби стал четырёхкратным чемпионом мира по снукеру. В финале турнира, который проходил в Крусибле, британец обыграл соотечественника Шона Мёрфи со счётом 18:15.
Это первая победа Селби на чемпионате мира за 4 года – предыдущий титул он добыл в 2017 году. Также Селби выигрывал первенство планеты в 2014 и 2016 годах.
Мёрфи не побеждал на чемпионатах мира 16 лет – его первый и единственный титул был завоёван в 2005 году. Он – единственный снукерист современности, выигравший ЧМ из квалификации. В финал чемпионата мира он пробился впервые с 2015 года, а в полуфинале против Кайрена Уилсона показал лучшую игру за несколько сезонов, но помешать Селби завоевать четвёртый титул ему не удалось.
Чемпионат мира проходил в Крусибле с 17 апреля по 3 мая.
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