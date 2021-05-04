«Похожа на Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес». Гимнастка Бирюкова показала фото в купальнике

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Вера Бирюкова показала на своей странице в «инстаграме» две свежие фотографии, сделанные на Кубе. На снимках спортсменка, одетая в голубой купальник, позирует в воде.

«Удивительные солнечные тени, отражение воды и неудачный ракурс делают меня поразительно похожей на Ким Кардашьян или Дженнифер Лопес. Это уже решать экспертам.

Вот думаю, а у нас в России страхуют пятые точки или это чисто американские привилегии? Есть среди моих подписчиков страховые агенты? От укусов мошек есть страховка?» — подписала она фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Веры Бирюковой.

«На мой чисто субъективный взгляд ракурс удачный. И до излишеств Лопес и тем более Кардашьян вам далековато», — написал один из подписчиков в комментариях к соответствующему посту.