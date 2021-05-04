«Похожа на Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес». Гимнастка Бирюкова показала фото в купальнике

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Вера Бирюкова показала на своей странице в «инстаграме» две свежие фотографии, сделанные на Кубе. На снимках спортсменка, одетая в голубой купальник, позирует в воде.
«Удивительные солнечные тени, отражение воды и неудачный ракурс делают меня поразительно похожей на Ким Кардашьян или Дженнифер Лопес. Это уже решать экспертам.
Вот думаю, а у нас в России страхуют пятые точки или это чисто американские привилегии? Есть среди моих подписчиков страховые агенты? От укусов мошек есть страховка?» — подписала она фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Веры Бирюковой.
«На мой чисто субъективный взгляд ракурс удачный. И до излишеств Лопес и тем более Кардашьян вам далековато», — написал один из подписчиков в комментариях к соответствующему посту.
- 4 мая 2021
-
15:35
-
13:46
-
13:27
-
12:01
-
11:45
-
11:18
-
10:26
-
09:27
-
09:17
-
09:00
-
00:48
-
00:30
-
00:08
- 3 мая 2021
-
23:22
-
22:10
-
19:16
-
18:40
-
17:27
-
14:09
-
12:00
-
10:18
-
09:21
-
09:16
-
08:33
-
04:02
- 2 мая 2021
-
22:39
-
21:53
-
21:18
-
20:49
-
19:37
-
18:38
-
18:09
-
17:42
-
14:35
-
14:25