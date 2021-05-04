Белорусская гимнастка снялась для Playboy. Фото

Белорусская гимнастка Мелитина Станюта снялась для популярного журнала Playboy. Соответствующие фотографии спортсменка разместила на своей официальной странице в «Инстаграме».

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Мелитины Станюты в «Инстаграме».

Мелитина подчеркнула, что увидеть фото можно будет в апрельском номере украинской версии журнала.

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Мелитины Станюты в «Инстаграме».

27-летняя Станюта — многократный призёр чемпионатов мира и Европы, золотая медалистка Всемирных игр 2013 года (в упражнениях с мячом и булавой), заслуженный мастер спорта Республики Беларусь (2015). На летней Универсиаде 2015 года в Кванджу (Республика Корея) выиграла золотую медаль в упражнении с лентой.