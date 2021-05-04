Непомнящий — о скандале с флагом: с трудом представляю, что чувствовала Тамара

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поделился своим мнением насчёт инцидента на чемпионате мира по шашкам.
«Это довольно сильно отвлекает, не говоря о символизме, когда снимают флаг. Если есть какие-то странные условия, обсудите это перед и после партии, а не во время, когда может отвлечь абсолютно всё. С трудом представляю, что чувствовала Тамара.
Конечно, всё это влияет. Но не нужно возводить в абсолют. Я уже в декабре спрашивал насчёт этого, случится ли со мной подобная ситуация в случае победы. Сказали, что мы такая же спортивная федерация, как и остальные. Вероятно, что придётся играть без флага и гимна.
Ещё в 2000 году включали старый гимн, когда играл на чемпионате Европы. Самый приятный момент — выходить на награждение и слушать гимн своей страны. Сейчас же это не шутки. Надеюсь, не станет поворотным фактором», — рассказал Непомнящий в эфире «Матч ТВ».
Напомним, что 27 апреля организаторы чемпионата мира по шашкам убрали российский флаг с игрового стола прямо во время матча между Тамарой Тансыккужиной и представительницей Польши Натальей Садовской.
Российские спортсмены не могут выступать под национальным гимном и флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх из-за санкций ВАДА (Всемирный антидопинговый комитет).
Ян Непомнящий сыграет за мировую шахматную корону против Магнуса Карлсена с 24 ноября по 16 декабря 2021 года в Дубае.
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