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«Настроение танцевать». Маргарита Мамун сфотографировалась в бордовой комбинации

«Настроение танцевать». Маргарита Мамун сфотографировалась в бордовой комбинации
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась в бордовой комбинации.

«Настроение танцевать. Одна из любимых комбинаций в моей коллекции», — написала Мамун.

Пост доступен в «инстаграме» Маргариты Мамун

Подписчики так оценили фотографии спортсменки:
«Очень красивое платье».
«Как можно быть такой красивой?»
«Маргарита, вы роскошь».
«Идеальная».
«Принцесса, красавица, шикарно смотрится в платье».

Маргарита также является семикратной чемпионкой мира, четырёхкратной чемпионкой Европы, трёхкратной абсолютной чемпионкой России, а также двукратным серебряным призёром национального чемпионата. Она объявила о завершении карьеры в ноябре 2017 года.

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