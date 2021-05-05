«Настроение танцевать». Маргарита Мамун сфотографировалась в бордовой комбинации

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась в бордовой комбинации.

«Настроение танцевать. Одна из любимых комбинаций в моей коллекции», — написала Мамун.

Пост доступен в «инстаграме» Маргариты Мамун

Подписчики так оценили фотографии спортсменки:

«Очень красивое платье».

«Как можно быть такой красивой?»

«Маргарита, вы роскошь».

«Идеальная».

«Принцесса, красавица, шикарно смотрится в платье».

Маргарита также является семикратной чемпионкой мира, четырёхкратной чемпионкой Европы, трёхкратной абсолютной чемпионкой России, а также двукратным серебряным призёром национального чемпионата. Она объявила о завершении карьеры в ноябре 2017 года.