Женская сборная России по кёрлингу квалифицировалась на Олимпиаду в Пекине

Женская сборная России по кёрлингу потерпела первое поражение на чемпионате мира в Калгари (Канада). Со счётом 5:7 россиянки уступили национальной команде Чехии. Ранее наша команда выиграла девять матчей подряд.
Сборная России продолжает возглавлять турнирную таблицу группы и уже вышла в плей-офф ЧМ-2021. Также россиянки квалифицировались на Олимпиаду в Пекине
В составе российской сборной на первенстве планеты выступают Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.
Всего в соревнованиях принимают участие 14 команд, которые ведут борьбу не только за медали, но и за путёвки на Олимпиаду 2022 года в Пекине (Китай).
На первом этапе все команды сыграют по кругу. Сборные, занявшие первое и второе места в турнирной таблице, напрямую выйдут в полуфинал, а команды, ставшие третьими-шестыми, сыграют квалификационные матчи за выход в полуфинал.
Лучшим результатом сборной России на чемпионатах мира является второе место в Пекине в 2017 году.
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