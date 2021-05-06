Женская сборная России по кёрлингу квалифицировалась на Олимпиаду в Пекине

Женская сборная России по кёрлингу потерпела первое поражение на чемпионате мира в Калгари (Канада). Со счётом 5:7 россиянки уступили национальной команде Чехии. Ранее наша команда выиграла девять матчей подряд.

Сборная России продолжает возглавлять турнирную таблицу группы и уже вышла в плей-офф ЧМ-2021. Также россиянки квалифицировались на Олимпиаду в Пекине

В составе российской сборной на первенстве планеты выступают Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Всего в соревнованиях принимают участие 14 команд, которые ведут борьбу не только за медали, но и за путёвки на Олимпиаду 2022 года в Пекине (Китай).

На первом этапе все команды сыграют по кругу. Сборные, занявшие первое и второе места в турнирной таблице, напрямую выйдут в полуфинал, а команды, ставшие третьими-шестыми, сыграют квалификационные матчи за выход в полуфинал.

Лучшим результатом сборной России на чемпионатах мира является второе место в Пекине в 2017 году.