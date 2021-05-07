Женская сборная России по кёрлингу победила Шотландию на чемпионате мира

Женская сборная России по кёрлингу победила национальную команду Шотландии в матче чемпионата мира, который проходит в Калгари (Канада). Счёт встречи — 9:8. Ранее российские кёрлингистки проиграли сборным Чехии и Швейцарии, а до этого праздновали успех в девяти матчах подряд.
В составе российской сборной на первенстве планеты выступают Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.
Напомним, сборная России уже обеспечила себе участие в плей-офф чемпионата мира и гарантировала путёвку на Олимпийские игры в Пекине (Китай).
Всего в соревнованиях принимают участие 14 команд, которые ведут борьбу не только за медали, но и за путёвки на Олимпиаду 2022 года.
На первом этапе все команды сыграют по кругу. Сборные, занявшие первое и второе места в турнирной таблице, напрямую выйдут в полуфинал, а команды, ставшие третьей-шестой, сыграют квалификационные матчи за выход в полуфинал.
Лучшим результатом сборной России на чемпионате мира является второе место в Пекине в 2017 году.
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