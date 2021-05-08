Дарья Трубникова стала лучшей в многоборье на этапе КМ по художественной гимнастике в Баку

Дарья Трубникова одержала победу в личном многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку. Ставшую второй болгарку Боряну Калейн россиянка опередила на 0,275 балла. Бронзовым призёром стала ещё одна россиянка Лала Крамаренко.

Каждый из призёров получил от судей высшие баллы за один из видов программы. Трубникова была лучшей в упражнении с обручем, Крамаренко – с мячом, Калейн – с булавами. За упражнение с лентой лучшую оценку получила белоруска Алина Горносько, ставшая только шестой в многоборье.

Завтра, 9 мая, гимнастки разыграют медали в отдельных упражнениях.

Художественная гимнастика. Кубок мира. Баку, Азербайджан

Личное многоборье

1. Дарья Трубникова (Россия) – 98,800.

2. Боряна Калейн (Болгария) – 98,525.

3. Лала Крамаренко (Россия) – 97,600.