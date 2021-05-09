Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Борец Давит Чакветадзе не смог завоевать для России олимпийскую лицензию

Борец Давит Чакветадзе не смог завоевать для России олимпийскую лицензию
Другие / Борьба 0
Аудио-версия:

Олимпийский чемпион Игр-2016 по греко-римской борьбе Давит Чакветадзе не смог завоевать для сборной России лицензию для выступления на Олимпийских играх в Токио в весовой категории до 87 кг.

Чакветадзе уверенно вышел в полуфинал олимпийского квалификационного турнира в Софии, однако не смог переиграть грузинского легионера сборной Сербии Зураба Датунашвили. Ранее Датунашвили остановил в четвертьфинале иранского борца и тем самым лишил и сборную России, и сборную Ирана заветной шестой путёвки на Игры. Не смогли квалифицироваться на Игры и двукратный чемпион мира из Турции Метехан Башар, и чемпион мира из Сербии Виктор Немеш.

Полный комплект олимпийских путёвок в греко-римской борьбе завоевали только кубинцы.

Напомним, что в вольной и женской борьбе российские спортсмены завоевали полный комплект лицензий.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021