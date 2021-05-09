Борец Давит Чакветадзе не смог завоевать для России олимпийскую лицензию

Олимпийский чемпион Игр-2016 по греко-римской борьбе Давит Чакветадзе не смог завоевать для сборной России лицензию для выступления на Олимпийских играх в Токио в весовой категории до 87 кг.
Чакветадзе уверенно вышел в полуфинал олимпийского квалификационного турнира в Софии, однако не смог переиграть грузинского легионера сборной Сербии Зураба Датунашвили. Ранее Датунашвили остановил в четвертьфинале иранского борца и тем самым лишил и сборную России, и сборную Ирана заветной шестой путёвки на Игры. Не смогли квалифицироваться на Игры и двукратный чемпион мира из Турции Метехан Башар, и чемпион мира из Сербии Виктор Немеш.
Полный комплект олимпийских путёвок в греко-римской борьбе завоевали только кубинцы.
Напомним, что в вольной и женской борьбе российские спортсмены завоевали полный комплект лицензий.
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