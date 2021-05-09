Сидорова и Иванюк выступят на этапе «Бриллиантовой лиги» во Флоренции

Чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова и бронзовый призёр того же турнира в прыжках в высоту Илья Иванюк выступят 10 июня на этапе «Бриллиантовой лиги» во Флоренции (Италия), сообщил менеджер спортсменов Павел Воронков.

«Анжелика Сидорова и Илья Иванюк планируют 10 июня выступить на турнире во Флоренции», — приводит слова Воронкова ТАСС.

Первым стартом летнего сезона для Сидоровой и Иванюка станет этап «Бриллиантовой лиги» в Дохе 28 мая.

Отметим, что местом проведения итальянского этапа «Бриллиантовой лиги» традиционно является Рим, однако в этом году из-за чемпионата Европы по футболу легкоатлетические соревнования пройдут во Флоренции. В Риме 11 июня состоится матч открытия чемпионата Европы, в котором сыграют сборные Италии и Турции.