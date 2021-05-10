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Российские кёрлингистки повторили лучший результат на ЧМ, завоевав серебро

Российские кёрлингистки повторили лучший результат на ЧМ, завоевав серебро
Другие / Прочие виды спорта 0
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В Калгари (Канада) завершился чемпионат мира по кёрлингу среди женских команд. В финале соревнований россиянки уступили сборной Швейцарии со счётом 2:4 (0:1, 0:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1).

Сборная Швейцарии защитила титул, а россиянки повторили лучший результат на чемпионатах мира.

По итогам предварительного этапа россиянки заняли второе место, первыми стали швейцарки. Обе команды напрямую вышли в полуфинал. В круговом турнире россиянки уступили швейцаркам со счётом 6:8.

В составе российской команды на чемпионате мира выступали скип Алина Ковалёва, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Сборная России вернулась на пьедестал чемпионата мира впервые после 2018 года. С 2014-го по 2018 год российские кёрлингистки пять раз подряд становились призёрами мирового первенства, показав лучший результат в 2017 году в Пекине, где завоевали серебро. В ходе чемпионата мира — 2021 сборная России квалифицировалась на Олимпийские игры 2022 года.

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