Российская гимнастка рассказала о необычной съёмке на фоне Эйфелевой башни. Фото

Призёр Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро, четырёхкратный призёр чемпионатов мира по спортивной гимнастике россиянка Ангелина Мельникова рассказала о необычной съёмке в Париже на фоне Эйфелевой башни, состоявшейся перед чемпионатом Европы 2020 года, который в итоге отменили.

«Да, это необычная съёмка, реклама чемпионата Европы, но больше видео, чем фото. Было классно, потому что для нас огородили большую площадку, подставили гимнастические снаряды на фоне Эйфелевой башни. Потрясающее зрелище.

И, кстати, было очень сложно сниматься. Мы вставали в шесть утра, было холодно, шёл дождь, а мы ещё в платьях. Я даже как-то уснула под брусьями с макияжем и причёской. И мы делали на брусьях много, хотя не можем. Руки стираются. Это как опустить их в кипяток. Потом остаётся что-то вроде ожогов.

Под конец съёмок мы с девочками просили операторов: «Всё, пожалуйста, мы уже не можем. Все мозоли посрывали». В общем, тяжело было сниматься с утра до вечера», — приводит слова спортсменки Sport24.

Посмотреть соответствующие фотографии можно в «инстаграме» Ангелины Мельниковой.