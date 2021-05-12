ИТ-забег RUNIT пройдёт в рамках Российского интернет-форума 2021

Единственный в своём роде ИТ-забег — RUNIT пройдёт 20 мая в рамках легендарного Российского интернет- форума (РИФ). Организаторами забега являются Бизнес-кластер “РАЭК/Digital” и интерактивное агентство AGIMA.



Участники, решившие пробежать самый масштабный ИТ-марафон, получат море удовольствия и позитивных эмоций не только от собственных спортивных достижений, но и от общения с ключевыми представителями ИТ-индустрии.Организаторы проведут разминку на площадке перед главным корпусом пансионата, а затем дадут старт ИТ-забегу.



В рамках мероприятия действуют три дистанции для забега: 2,5 км, 5 км и 10 км. Организаторы предоставят стартовый пакет бегуна, размеченную трасса и наградят самых быстрых айтишников года. Регистрация на забег доступна по ссылке.



Тайминг:



17:00 – разминка



18:00 – старт



19:00 – награждение победителей.



Чтобы принять участие в забеге, не забудьте зарегистрироваться и приобрести билет на РИФ 2021 — rif.ru