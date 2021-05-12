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ИТ-забег RUNIT пройдёт в рамках Российского интернет-форума 2021

ИТ-забег RUNIT пройдёт в рамках Российского интернет-форума 2021
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Единственный в своём роде ИТ-забег — RUNIT пройдёт 20 мая в рамках легендарного Российского интернет- форума (РИФ). Организаторами забега являются Бизнес-кластер “РАЭК/Digital” и интерактивное агентство AGIMA.

Участники, решившие пробежать самый масштабный ИТ-марафон, получат море удовольствия и позитивных эмоций не только от собственных спортивных достижений, но и от общения с ключевыми представителями ИТ-индустрии.Организаторы проведут разминку на площадке перед главным корпусом пансионата, а затем дадут старт ИТ-забегу.

В рамках мероприятия действуют три дистанции для забега: 2,5 км, 5 км и 10 км. Организаторы предоставят стартовый пакет бегуна, размеченную трасса и наградят самых быстрых айтишников года. Регистрация на забег доступна по ссылке.

Тайминг:

17:00 – разминка

18:00 – старт

19:00 – награждение победителей.

Чтобы принять участие в забеге, не забудьте зарегистрироваться и приобрести билет на РИФ 2021 — rif.ru

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