ИТ-забег RUNIT пройдёт в рамках Российского интернет-форума 2021

Единственный в своём роде ИТ-забег — RUNIT пройдёт 20 мая в рамках легендарного Российского интернет- форума (РИФ). Организаторами забега являются Бизнес-кластер “РАЭК/Digital” и интерактивное агентство AGIMA.
Участники, решившие пробежать самый масштабный ИТ-марафон, получат море удовольствия и позитивных эмоций не только от собственных спортивных достижений, но и от общения с ключевыми представителями ИТ-индустрии.Организаторы проведут разминку на площадке перед главным корпусом пансионата, а затем дадут старт ИТ-забегу.
В рамках мероприятия действуют три дистанции для забега: 2,5 км, 5 км и 10 км. Организаторы предоставят стартовый пакет бегуна, размеченную трасса и наградят самых быстрых айтишников года. Регистрация на забег доступна по ссылке.
Тайминг:
17:00 – разминка
18:00 – старт
19:00 – награждение победителей.
Чтобы принять участие в забеге, не забудьте зарегистрироваться и приобрести билет на РИФ 2021 — rif.ru
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